“زي الشمس” أفضل مسلسل لرمضان ٢٠١٩

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Oct 03, 2019
فاز المسلسل المصري “زي الشمس” الذي عرض خلال موسم رمضان الـ٢٠١٩، باستفتاء راديو “انرجي” الذي يعتبر المنبر الاذاعي الأهم في مصر، ونال العمل المرتبة الأولى باختيار الجمهور والمشاركين في الاستفتاء متفوقاً بعدد الأصوات.
نذكر أنّ المسلسل من إنتاج Eagle Films وقد عرض على MBC مصر خلال شهر رمضان الفائت، وهو تأليف مريم نعوم، إخراج سامح عبدالعزيز وبطولة النجمة المصرية دينا الشربيني ومجموعة من نجوم الدراما منهم: أحمد السعدني، أحمد داوود، أحمد مالك، ريهام عبدالغفور، ليلى عز العرب وغيرهم.
نذكر ان دينا كانت قد كشفت في آخر مقابلة لها انه يتم التحضير حالياً للجزء الثاني من مسلسل “زي الشمس” كتابة تامر حبيب.
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