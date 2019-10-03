بعد خلعهما الحجاب شهيرة وسهير رمزى تثيران الجدل بشعر صناعي

أثارت الفنانتان شهيرة وسهير رمزى جدلا واسعا، وذلك بعد تداول صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهما ترتديان باروكة صفراء وهو الأمر الذى دفع بعض الجماهير لشن هجوم عليهما.

وكان الهجوم منحصرا فى ظهورهما بهذا الشكل الذى لا يتناسب مع مرحلتهيما العمرية وهو الأمر الذى دفع البعض للتعليق قائلا : "انتو خلعتوا الحجاب قلنا ماشى إنما كمان تتصابوا وترتدوا باروكة عشان تصغروا فى السن أمر عجيب".

و ظهرت شهيرة وسهير رمزى بهذه الصور أثناء حضورهما ورشة لأهم صناع الشعر الصناعي بالعالم.

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كانت شهيرة وسهير رمزى قد أثارتا الجدل منذ عامين عقب إعلانهما خلع الحجاب بعد ارتدائه لفترة طويلة مبررين ذلك بأن الإيمان ليس فى خلع أو ارتداء الحجاب.

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