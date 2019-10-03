عمرو مصطفى يضع اللمسات النهائية على أحدث ألبوماته في هولندا

يضع الفنان عمرو مصطفى اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد في أمستردام بهولندا، ويتكون من 10 أغاني جميعها من كلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع موزعين عالميين.

الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا. ويعتبر بمثابة عودة غنائية لعمرو مصطفى بعد غياب 10 سنوات منذ أخر ألبوماته.

عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربي وحصدت أغانيه العديد من الجوائز، ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول، مثل: إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد، تركيا وغيرهم، ويمتلك عمرو مصطفى 3 ألبومات كمطرب، وهي: أيامي، علامة في حياتك، الكبير كبير.

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