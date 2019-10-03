أنغام تحيى حفلا غنائيا فى مركز المنارة للمؤتمرات 25 أكتوبر

أعلنت الفنانة أنغام، عن إحيائها حفل غنائى، يوم الجمعة 25 أكتوبر، فى مركز المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس.

ونشرت أنغام، صورة من بوستر الحفل عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة:" فى انتظاركم يوم الجمعة 25 أكتوبر، التذاكر متاحة الآن للحجز".

وطرحت أنغام مؤخرا ألبومها "حالة خاصة جدًا" ، ويضم الألبوم 14 أغنية هي: حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك ، على حسك فى أيامى، يا ريتك فاهمنى، بتوصفنى بتكسفنى، نزوة، ولا دبلت، هبدأ من الآخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا.

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