مَشاهير ومُؤثِّرون عرب يكشفون عن رأيهم في الاحتجاجات الشعبية العراقية

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حملات عديدة في ما خص موضوع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الحاصلة في العراق منذ 3 أيام، وكان لبعض المشاهير والمؤثرين العرب آراء ومواقف لاقت تأييد متابعيهم أو فتحت أبواب النقاش والجدال عبر الصفحات والصور والتعليقات.

أتت الصفحة الساخرة “عديلة” داعمة للتظاهرات ونشرت صورة من قلب الشارع وأرفقتها بجملة “تحية الى شعب العراق العظيم اللي نزل عالشارع حتى يطالب بأبسط حقوقه اللي مش حاصل عليها.”

وتمنت النجمة سيرين عبدالنور بدورها أن “يحمي الله العراق وشعبها والعالم العربي كله” وأرفقت صورة تحمل هاشتاغ #savetheiraqipeople أي أنقذوا الشعب العراقي.

ونشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع أغنية مصوّر غنّى فيها لـ“عراق الخير” وكتب تحته: “الله يحمي العراق والشعب العراقي الطيب الحبيب من كل مكروه”.

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وتأسفت النجمة نجوى كرم على الذي يحصل في العراق وغرّدت: “نتأسف على الذي يحصل بالعراق الحبيب.. على أمل أن يعم السلام ونكون أول المشاركين بأفراحه وأمنه"، أما الإعلامية السعودية “لجين عمران” فغيرت صورتها الشخصية عبر "إنستغرام" وبدلتها بالعلم العراقي ونشرت صورة فيها: “اللهم إنا نسألك اللطف بأهل العراق”.

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وغرّدت أيضا النجمة كارول سماحة قائلة: “الله يحمي العراق وشعبها”، وكذلك النجمة “اليسا”، والنجم “سعد المجرّد” عبّر عن تضامنه مع العراق وشعبه، كما فعلت أيضاً النجمة اللبنانية “نادين نسيب نجيم”، والنجمة “هيفا وهبي” التي غرّدت: يا رب احمي شعب العراق وهّون عليه وافرج عنه”.

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