عرض فيلم "الممر" على المسرح الكبير بالأوبرا 7 أكتوبر

قررت دار الأوبرا المصرية يوم الاثنين 7 أكتوبر المقبل، عرض فيلم "الممر" بطولة النجم أحمد عز، وذلك على المسرح الكبير فى السابعة مساء، احتفالا بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مع أبطال الفيلم والمخرج شريف عرفة عقب عرض الفيلم بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، والتحدث عن الامكانيات التى ظهر بها الفيلم وكواليسه، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن محتوى الفيلم وكيف يساهم فى خلق انتماء وطنى للشباب والأجيال الجديدة .

وفى سياق متصل، قررت قناتا "on e" و"dmc" يوم 6 أكتوبر المقبل عرض الفيلم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر وذلك بشكل حصري تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصار 73، كما يعرض الفيلم بشكل عام على منصة watch it الرقمية .

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

Advertisements

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.

قد يهمك ايضاً:

أحمد عز يزيح الستار عن أفيش «1919» مع كريم عبد العزيز