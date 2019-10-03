حلا شيحة: سعيدةٌ بكوني امرأة مستقلة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الممثلة المصرية حلا شيحة أن المرحلة السابقة من حياتها قد مضت وأنها انطلقت بإرادةٍ صلبة إلى المرحلة الجديدة. وذلك في تدوينة كتبتها بعد الانتقادات الجارحة التي تعرّضت وتوجهت من خلالها بنصيحة للنساء، كاتبة: "الماضي انتهى واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني أنت، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني، فأنتي امرأة كوني فخورة قوية". Advertisements وكانت "شيحة" قد تعرضت لهجومات متتالية على خلفية خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل، خاصةً بعدما انتشرت لها صورة جديدة بلباس البحر.

ولقد أضافت بتعليقها على صورتها الجديدة: "سعيدة كوني امرأة مستقلة وأم لأجمل أربع أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة".

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