أحلام تُعلِّق على إعجاب زوجها بـ"كيم كارداشيان"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: علقت الفنانة الإماراتية أحلام بظرافة على إشارة الإعجاب التي وضعها زوجها مبارك الهاجري على إحدى إطلالات النجمة كيم كارداشيان.

فقد برز لها موقفاً طريفاً تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتصفح حساباً يعرض صورة لنجمة تلفزيون الواقع لتكتشف بأن زوجها أبدى إعجابه بصورة لها.

وعبّرت عن دهشتها من تصرّفه بطريقةٍ فكاهية قائلة: "بو محمد شو هل حركات؟! إنت بالبيت؟ جاية". الأمر الذي لاقى تفاعلاً لطيفاً من المتابعين.

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