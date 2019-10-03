شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية اليز لبيك تطرح أول ألبوماتها المصرية "سقارة" فى أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة الأمريكية اليز لبيك، من تسجيل أغاني ألبوم جديد تحت عنوان "سقارة"، تم إنتاجه بالكامل في مصر بالتعاون مع عدد كبير من صناع الأغنية المصريين، ويتضمن أغاني باللهجة المصرية، وسيتم طرحه خلال أيام عبر قناتها اليز بموقع اليوتيوب، وعدد كبير من المتاجر الرقمية خلال شهر أكتوبر الجارى.

وقالت "اليز" في تصريحات صحفية أن الألبوم الجديد مختلف يمزج بين الموسيقي الغربية والعربية، ويحمل العديد من المفاجآت، كونه مصري في كل تفاصيله مشيرة إلى أنها شاركت في تلحينه كاملا وغناءه، وتعاونت خلاله مع فريق "بساطة" الغنائي، وأعتبره الأقرب إلى قلبها لأن كلماته تعبر عنها ولأنه رومانسي من الدرجة الأولى ".

وأضافت اليز أنها دائما ما كانت وستظل متأثره بالموسيقى العربية فهى تستمع طوال الوقت لأغاني الأسطورة محمد منير وكذلك عمرو دياب صاحب المدرسة الخاصة في الغناء".