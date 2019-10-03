صور.. جوليا روبرتس تحتفل بمرور 30 سنة على Pretty Woman بسيشن جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جوليا روبرتس فى كامل أناقتها وجاذبيتها مؤخراً من خلال فوتوسيشن جديد لصالح إحدي العلامات التجارية في مجال الموضة، والتي استغلت مرور 30 عاماً على Pretty Woman الذى يعد واحد من أشهر أفلامها التي شاركت فى بطولتها، حيث حقق أثناء طرحه عام 1990 نجاحاً كبيراً وشكلت فيه ثنائياً نال إعجاب الملايين مع النجم ريتشارد جير آنذاك. جوليا روبرتس التي كانت تبلغ وقت عرض الفيلم فى دور العرض 21 عاماً فقط لم تفقد بريقها مثلما يظهر خلال الصور التي نشرتها أغلب المواقع العالمية وأبرزها موقع الديلي ميل الذى سلط الضوء على الأمر حين أكد أن جوليا روبرتس أحد النجمات القلائل ممن يثبتوا دائماً أن السن مجرد رقم. Advertisements

جوليا روبرتس

جوليا روبرتس2

جوليا روبرتس فى لقطة من فيلمها الشهير

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