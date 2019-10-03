شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يقدم "الاختيار - أحمد المنسى" فى رمضان المقبل عن حياة الشهيد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم أمير كرارة على "الاختيار – أحمد المنسى" ليكون مسلسله الجديد الذى يقدمه فى شهر رمضان المقبل، ويكتب له السيناريو والحوار باهر دويدار ويخرجه بيتر ميمى وتقف على إنتاجه شركة "سينرجى"، ومدير التصوير حسين عسر، ومن المقرر بدء تصويره خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من كل التفاصيل.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.