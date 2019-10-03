شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عفاف راضى تخطف أنظار جمهورها بصورة لها من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة عفاف راضي صورة لها من طفولتها مؤخراً عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وهي الصورة التي لاقت إعجاب عدد كبير من معجبيها وجمهورها ممن تفاجأوا لدى رؤية الصورة مثلما يظهر خلال التعليقات على الصورة التي أثنت على النجمة الكبيرة.

عفاف راضى وجانب من التعليقات على الصورة يذكر أن الفنانة عفاف راضى تعد من أبرز المطربات فى جيلها، وقد غابت عن الساحة الغنائية لسنوات طويلة قبل أن تعود بعد ذلك للغناء، ويعد آخر ظهور لها إحيائها حفل في دمشق حينما وقفت على خشبة مسرح الأوبرا هناك وغنت خلالها مجموعة من أبرز أغانيها التي تظل عالقة فى ذهن الجمهور إلى الآن بالإضافة لغناءها تتر مسلسل "ابو العروسة" التى عادت للغناء من خلاله وحقق نجاحاً كبيراً.

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