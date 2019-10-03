شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يروى موقفا إنسانيا له مع والده الراحل.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان أحمد أمين، عن موقف تعلمه من والده الراحل مع البائعين فى السوق،وكتب أحمد أمين، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" قررت أن صلة الرحم تكون النهاردة بأبويا الله يرحمه فهعمل حاجة هو كان بيحبها، طول عمري مشوار السوق مع بابا كانت رحلة ممتعة بسبب علاقته بالبياعين وهزاره معاهم وماكنش بيفاصل ويقول لى "الصدقة المخفية في البيع والشرا" النهاردة روحت السوق ودعيت له بس فاصلت فى السبانخ". و على جانب الآخر، قدم الفنان أحمد أمين فقرة ستاند أب كوميدى فى افتتاح الدورة 26 من مهرجان المسرح التجريبى، برئاسة الدكتور سامح مهران، الشهر الماضى، وأبدى أمين خلال مشاركته سعادته بتقديم المهرجان لأنه من جماهيره حين كان هاويا يرتاد المسارح.

أحمد أمين

صورة أحمد أمين فى الصغر

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