فن ومشاهير

مدير المراكز الثقافية الروسية يستقبل الفنان محمود حميدة لبحث تطوير العلاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليكسي تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر الفنان محمود حميدة، حيث دار الحوار حول العلاقات الثقافية الروسية المصرية بحضور شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي.

 

وتحدث الفنان محمود حميدة عن أهمية تطوير العلاقات الثقافية مع الجانب الروسي لما لها من تاريخ عميق بلغ ذروته في زمن الستينييات عندما أستطعنا أن نحقق العديد من الانجازات الثقافية بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى، منها إنشاء أكاديمية الفنون وقصور الثقافة بالمحافظات، وحينها تحول المركز الثقافي السوفيتي إلى مركزا للاشعاع الثقافى، وأحد العلامات البارزة في حياتنا الثقافية حيث كان لابد لجموع المثقفين.

 

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وأشار الفنان محمود حميدة الى أن صورة التعاون لن تكتمل الا اذا شملت جميع افرع المعرفة و الثقافة و تنوع مجالات الترجمة مثل الادب و الشعر و النقد.

وفي الختام الجلسة وافق الفنان محمود حميدة على قبول دعوة تيفانيان ليكون ضيف الشرف فى اسبوع الفيلم الروسي الذي سوف يقام في اطار فاعليات عام 2020 .

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