شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تريلر جديد لفيلم الخوارق Birds of Prey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Warner Bros المنتجة لفيلم "Birds of Prey" فيديو ترويجى جديد للعمل، المقرر طرحه يوم 7 فبراير من عام 2020، وذلك من خلال صفحة الفيلم الرسمية على موقع التغريدات تويتر، ووصلت مدة الفيديو دقيقتين وثانية.

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

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فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joker، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

وكان قد أعلن المخرج جيمس جن عن الـ 24 بطل لـ فيلمه The Suicide Squad، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أغسطس من عام 2021، الذى تقوم ببطولته مارجوت روبي بجانب كل من جويل كيننامان وفيولا ديفي، تيكا وايتيتي وبيتر كابالدي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وستورم ريد وبيت دافيدسون وديفيد داستالمشيان ودانييلا ميلشيور.

الجزء الثانى من The Suicide Squad، يحكى قصة مجموعة من أبطال الشر التي أجبرتها الحكومة على العمل من أجل الخير وإنقاذ البشرية، وقد حقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 768 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، حسبما نشر موقع " variety ".