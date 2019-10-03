شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لهانى سلامة مع زوجته وابنتيه.. شوف بناته كبرت إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجم هانى سلامة، باستمرار على ابعاد بناته عن الأضواء والشهرة والظهور معه، ولكن اختلف ذلك هذه الأيام و للمرة الأولى ظهر الفنان هانى سلامة مع أسرته كاملة مع زوجته وابنتيه خلال حضوره عرض " cirquedusoleil" فى التجمع الخامس، الأسبوع الماضى.

يذكر أن آخر أعمال هانى سلامة، مسلسل "قمر هادى"، والذى عرض فى رمضان الماضى، من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجى، بطولة داليا مصطفى ويسرا اللوزى ومحسن محيى الدين ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلي، سيرين الكفورى، وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور، وآخرين.