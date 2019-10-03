غدًا.. "أمر تكليف" يبدأ أولى لياليه في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "أمر تكليف"، يقدم عروضه ابتداءً من غدٍ الجمعة الموافق ٤ أكتوبر على مسرح قصر ثقافة الفيوم بمحافظة الفيوم في تمام الثامنة مساءً بالمجان، وذلك حتى ١٠ أكتوبر الجاري.

العرض في الفيوم يعد أول محطات جولة العرض الجديدة، والتي تتضمن محافظتي المنيا وبني سويف، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح، والتي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، في إطار مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها وزيرة الثقافة، والتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الفيوم، إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة.

يُذكر أن عرض "أمر تكليف" قام بعدة جولات بعدد من المحافظات: منها: سوهاج، بورسعيد، أسوان، الأقصر.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودراماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب، كريم الحسيني، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوي.