منة فضالي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة منة فضالي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت "منة" في الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها. منة فضالي شاركت في بطولة مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض مؤخرًا، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، ومن إخراج تامر حمزة.

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