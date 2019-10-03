بالفيديو.. رد فعل هنا الزاهد أمام "الديناصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قبل أن تصاب بوعكة صحية، قضت الفنانة هنا الزاهد عدة أيام من "شهر العسل" في سنغافورة.

ونشرت "هنا" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وهي تحاول إلتقاط صورة مع "الديناصور"، وبدت خائفة أثناء التقاطها.

وأقيم حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، الشهر الماضي، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.