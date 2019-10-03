محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قبل أن تصاب بوعكة صحية، قضت الفنانة هنا الزاهد عدة أيام من "شهر العسل" في سنغافورة.
ونشرت "هنا" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وهي تحاول إلتقاط صورة مع "الديناصور"، وبدت خائفة أثناء التقاطها.
وأقيم حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، الشهر الماضي، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رد فعل هنا الزاهد أمام "الديناصور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.