منظمو الجونة عن اختزاله في السجادة الحمراء:" الجمهور معذور.. والأزياء سلوك شخصي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة: قسم الفن.. حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدث عمرو منسي، الرئيس التنفيذي للجونة السينمائي، وانتشال التميمي، مدير المهرجان، والفنانة بشرى، رئيس عمليات المهرجان، عن الاهتمام الزائد بالسجادة الحمراء واختزال المهرجان فيها، خلال ندوتهم بموقع "الخليج 365".

وقال منسي إن اختزال المهرجان في السجادة الحمراء يسبب لهم الضيق بكل تأكيد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر أصبح أقل كثيرًا.

وأضاف: "الناس كلها في المهرجان كانت مهتمة بالتوجه لجوهر المهرجان، والأفلام والندوات والاتفاقيات التي تحدث على مدار أيام المهرجان".

وتابع: "لكن الاهتمام بالسجادة الحمراء في النهاية شيء لا إرادي يحدث في كل المهرجانات، ونحاول أن نعدل الدفة".

وأشارت بشرى إلى أنها تنبأت بهذا الأمر في المؤتمر الصحفي قبل الدورة الأولى، موضحة أنها شددت وقتها على ضرورة عدم اختزال المهرجان في السجادة الحمراء.

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ولفتت في الوقت ذاته إلى أن الأزياء تعني أن هناك مصممين مصريين يعملون، أي يحدث حراك في الصناعة المصرية.

وتابعت: "أما لو حد لابس لبس مش مناسب للبعض، فده سلوك شخصي، مش مسؤولية المهرجان خالص".

ولفتت إلى أنهم عقدوا منافسة بين الجمعيات من أجل تنفيذ حقائب المهرجان، من أجل دعم منظمات المجتمع المدني.

وقال إنتشال التميمي إنه يلتمس العذر للجمهور، فلم يحدث منذ 55 عامًا، وجود هذا الكم الكبير من النجوم الكبار على السجادة الحمراء في أي مهرجان عربي، وهو ما أحدث الاهتمام بالسجادة الحمراء.

وأضاف: "في الدورة الأولى لم نكن مؤهلين بالشكل الكافي لوجود موقع يقود التوجه الإعلامي من أجل التركيز على نشاطات المهرجان الحقيقية، لكن حاليًا الناس كلها تفكر في الأمر نفسه وهو التوجه لجوهر المهرجان وأنشطته".

اختتم الجونة السينمائي دورته الثالثة يوم 27سبتمبر الماضي