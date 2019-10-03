والد بيونسيه يكشف بشجاعة إصابته بسرطان الثدي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 05:40 مساءً - يظن الكثير من الناس أنّ سرطان الثدي يصيب النساء فقط،لا،هذا غير صحيح،إنما يصاب به الرجال أيضاً كالنساء تماماً.

وأحدث رجل شجاع كشف إصابته به،والد المغنية الأمريكية السمراء بيونسيه Beyonce.



ماثيو نولز يختار شهر التوعية بسرطان الثدي لإعلان إصابته به



كشف مؤخراً ماثيو نولز ،والد مغنيتيّ البوب الشهيرتين: بيونسيه وسولانج،عن إصابته بمرض سرطان الثدي.

وتحدث ماثيو، 67 عاماً، عن حالته في مقابلة تليفزيونية مع برنامج "جود مورنينغ أميركا" الذي تبثه شبكة تلفزيون "أيه بي سي" الأمريكية في وقت لاحق أمس الأربعاء.

وبُث الإعلان الترويجي للمقابلة الثلاثاء ليتزامن مع اليوم الأول من شهر التوعية بسرطان الثدي (أكتوبر/تشرين الأول).

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يصاب بعض الرجال بسرطان الثدي بعد الستين



وتعتبر إصابة الرجال بسرطان الثدي أمراً نادراً، وإذا حدثت فإنها عادة ما تأتي بعد سن الستين.

وفي ذلك الإعلان، يظهرماثيو وهو يتلقى سؤالاً عن الطريقة التي ساق بها خبر إصابته بالمرض إلى أفراد عائلته .

وأكد ماثيو على صفحته على تويتر أنه سيكشف عن نبأ خاص في البرنامج الذي يذاع يوم الأربعاء، داعياً جمهوره إلى المتابعة .

وكان ماثيو قد طلّق زوجته تينا، والدة المغنيتين بيونسيه وسولانج، عام 2011 وأنجب طفلين من زوجته الثانية، جينا.

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سرطان الثدي لدى الرجال نادر..وهذه أعراضه



وحسب موقع "بي بي سي" البريطاني،"سرطان الثدي" هو مرض يندر بين الرجال مقارنة بالنساء، وكشف تقرير رسمي عن إصابة 319 رجلاً بسرطان الثدي في المملكة المتحدة عام 2017، مقارنة بنحو 46 ألف امرأة في العام نفسه، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.

وتتوقف حالة المصابين على مدى انتشار المرض في الجسم وقت التشخيص، بحسب خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا .

ويمكن الاستدلال بالعين على الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال عبر وجود ورم في الثدي، وانقلاب الحلمة إلى الداخل، وخروج سائل منها.

والفحص الدوري يكشف المرض من بدايته،ولا بأس من إجرائه بانتظام للوقاية المبكرة منه.

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