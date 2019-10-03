أحمد قصيري يُطلق أغنيته الجديدة "أوّل مرّة"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 05:40 مساءً - أطلق أحمد قُصيري أغنيته المُنفردة الجديدة "أوّل مرّة" وهي أغنية رومنسيّة باللهجة الخليجيّة تفيض بالإحساس ينقلها أحمد بصوته العذب والمُميّز، ليُلامس قلوب جمهوره العربيّ الذي تابعه بشغف بعد نيله لقب"نجم السعوديّة".



أغنية "أوّل مرّة" من كلمات باسل الشطي وألحان "المُلحّن العُمر" وتوزيع أحمد العسال وميكس وماسترينغ م. ماهر صلاح. وهي أغنية عميقة ومؤثّرة يتوجّه فيها أحمد إلى الحبيبة من خلال كلمات شعريّة رقيقة يُعبّر فيها عن الإحساس الكبير الذي يعيشه معها لـ"أوّل مرّة".



يُذكر أنّ أغنية "أوّل مرّة" مُتوفّرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة.





رابط الأغنية: https://UmusicMENA.lnk.to/AwalMarra لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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