لفتت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، الأنظار إليها بظهورها في مقطع فيديو أظهر إجراءها تغييراً جديداً في شكلها. وظهرت الساير في فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس أمام مزين الشعر الذي قام بقص القليل من شعرها وصبغه واضافة بعض الخصلات إليه.

وأدهشت الجميع بإطلالتها الجديدة ولاحظ الكثيرون أنها أصبحت تشبه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، حيث جاء في التعليقات على الفيديو : “تشبه نادين نجيم” و”جميلة. تشبهين نادين نجيم” و”تشبهين نادين” و”بتشبهي نادين نسيب نجيم كتيير”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: والدة حلا الترك تلفت الانظار بإطلالتها الجديدة.. ومتابعون يشبهونها بنادين نجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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