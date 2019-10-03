ساندرا تستعد لطرح أغنيتها الجديدة"سهرني"

ومن المقرر أن تخوض أولي تجاربها خلال الفترة المقبلة.
تستعد الفنانة اللبنانية ساندرا لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "سهرني" على طريقة الـ"single" ومن المقرر أن تطرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
من جهة أخرى، تستعد ساندرا لدخول مجال التمثيل، حيث انتهت منذ فترة من دروسها في التمثيل حتى تصبح على استعداد للمشاركة في الأعمال السينمائية
يذكر أن اَخر أغاني ساندرا بعنوان "ايه مالك" وطرحتها أيضًا على طريقة الـ"single" وحققت من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.
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