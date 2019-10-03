فيديو.. أحمد فهمي عن أزمة مرض هنا الزاهد: اتقرصنا جامد

تحدث الفنان أحمد فهمي خلال لقائة في برنامج mbc trending، عن الفترة الصعبة التي مرت بها زوجته الفنانة هنا الزاهد خلال الوعكة الصحية التي اصابتها أثناء سفرها لقضاء شهر العسل.

قال فهمي أنه يحمد الله أن الأمور وصلت إلي ذلك الحد فقط، فقد قضينا من فترة شهر العسل ثلاث أيام فقط، وباقي الأيام قضيناها بالمستشفي، ثم عدنا إلي مصر عندما سمحت

حالتها الصحية بذلك.

وعن حقيقة حالتها الصحية قال: "الحمد لله حالتها تحسنت كثيرًا ومازلنا نتابع مع الأطباء لكن من المنزل"، وأضاف أن ما قيل عن اصابتها بفيرس مجرد شائعات، لكن مرضها عبارة عن "حصوات في المرارة" سببت لها ألم شديد.

وتابع: "الحسد بالطبع مذكور في القرأن الكريم لكنني في البداية

وبحسب طبيعة شخصيتي لم أهتم ولم أحسب لذلك الأمر لكن الحقيقة اننا اتقرصنا جامد".



يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية شديدة، بعد حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم لها وتحدث عنه جميع رواد السوشيال ميديا، وأثناء تواجدها في سنغافورة لقضاء شهر العسل، وقد ساءت حالتها الصحية بشكل كبير بسبب حصوات المرارة التي سببت لها ألامًا شديدة نُقلت علي اثرها إلي المستشفي.