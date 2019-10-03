تحدث الفنان أحمد فهمي خلال لقائة في برنامج mbc trending، عن الفترة الصعبة التي مرت بها زوجته الفنانة هنا الزاهد خلال الوعكة الصحية التي اصابتها أثناء سفرها لقضاء شهر العسل.
قال فهمي أنه يحمد الله أن الأمور وصلت إلي ذلك الحد فقط، فقد قضينا من فترة شهر العسل ثلاث أيام فقط، وباقي الأيام قضيناها بالمستشفي، ثم عدنا إلي مصر عندما سمحت
وعن حقيقة حالتها الصحية قال: "الحمد لله حالتها تحسنت كثيرًا ومازلنا نتابع مع الأطباء لكن من المنزل"، وأضاف أن ما قيل عن اصابتها بفيرس مجرد شائعات، لكن مرضها عبارة عن "حصوات في المرارة" سببت لها ألم شديد.
وتابع: "الحسد بالطبع مذكور في القرأن الكريم لكنني في البداية
يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية شديدة، بعد حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم لها وتحدث عنه جميع رواد السوشيال ميديا، وأثناء تواجدها في سنغافورة لقضاء شهر العسل، وقد ساءت حالتها الصحية بشكل كبير بسبب حصوات المرارة التي سببت لها ألامًا شديدة نُقلت علي اثرها إلي المستشفي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أحمد فهمي عن أزمة مرض هنا الزاهد: اتقرصنا جامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.