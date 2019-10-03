الليلة.. فرسان الشرق تعرض "الهلالي" على مسرح الجمهورية

يستضيف مسرح الجمهورية، الليلة، فريق فرسان الشرق للتراث، لتقديم العرض المسرحي "الهلالي"، ويستمر حتي يوم السبت 5 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يشار إلى أن قصة العرض مأخوذة عن الملحمة الشعبية "أبو زيد الهلالى"، ويبرز من خلالها دور العلاقات الإنسانية خاصة الأسرية منها فى مساعدة الفرد للتغلب على
يذكر أن العرض بطولة أحمد عاطف، الطفل مالك أحمد، ياسمين سمير، نادر جمال، محمد هلال، هدير حلمى، الطفلة جودى أحمد، موسيقي إسلام رفعت، ديكور أحمد زايد، تصميم وإخراج عصام عزت.
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