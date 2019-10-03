غدًا.. "أمر تكليف" يبدأ أولى ليالي عرضه بالفيوم

قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "أمر تكليف" من إنتاج الفرقة، سوف يقدم عروضه ابتداء من يوم غدًا، الجمعة الموافق ٤ أكتوبر، و حتي يوم حتى ١٠ من نفس الشهر، على مسرح قصر ثقافة الفيوم، في تمام الثامنة مساءً.



وتعد تلك الخطوة هي أول محطات جولة العرض الجديدة، و التي تتضمن أيضًا محافظتي المنيا و بني سويف، في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، في إطار مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الفيوم، إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب و



يشار إلي أن العرض مأخوذ عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.

جدير بالذكر أن عرض "أمر تكليف" قام بعدة جولات بعدد من المحافظات منها سوهاج، بورسعيد، أسوان، الأقصر، و حقق خلالها إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، و هي المرة الأولى التي يقدم فيها العرض بمحافظة الفيوم. ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، في إطار مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، محافظة الفيوم، إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب و الرياضة يشار إلي أن العرض مأخوذ عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.جدير بالذكر أن عرض "أمر تكليف" قام بعدة جولات بعدد من المحافظات منها سوهاج، بورسعيد، أسوان، الأقصر، و حقق خلالها إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، و هي المرة الأولى التي يقدم فيها العرض بمحافظة الفيوم.

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