في أسبوع.. ماجد المهندس يقترب من المليون الثاني بـ"كيف المسا"

حققت أحدث أغاني المطرب ماجد المهندس "كيف المسا"، نجاحًا كبيرًا واقتربت من كسر حاجز المليون الثاني، بعد مرور أسبوع علي طرحها، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يشار إلي أن أغنية "كيف المسا"، حققت مليونًا و 791,716 ألف مشاهدة، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان وليد الشامي، توزيع زيد نديم.

يذكر أن ماجد المهندس أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا بمشاركة المطربة داليا مبارك، في مدينة حائل، ضمن احتفالات المملكة العربية لشركة روتانا بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".يشار إلي أن أغنية "كيف المسا"، حققت مليونًا و 791,716 ألف مشاهدة، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان وليد الشامي، توزيع زيد نديم.يذكر أن ماجد المهندس أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا بمشاركة المطربة داليا مبارك، في مدينة حائل، ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89.

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