تراند اليوم : تركي آل الشيخ يطرح أغنية “أنا بعشقك يا مصر” – فيديو

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أغنية من كلماته وغناء عمرو دياب.

الأغنية تحمل اسم “أنا بعشقك يا مصر”، ونشرها آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب معلقا عليها: “إهداء لشعب مصر”.

الأغنية من غناء عمرو دياب، وكلمات تركي آل الشيخ، وألحان روزام، وتصميم الفيديو محمود الحسن.

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وفي فيديو الأغنية، نشر تركي آل شيخ صورة تجمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصور لمناطق أثرية في مصر، بالإضافة إلى بعض الشخصيات التاريخية كالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، والملحن والمغني محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، والممثل أحمد زكي.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا بعشقك يا مصر، وفداكي العمر، منصورة وحرة يا بلادي، يا أرضي وأرض أجدادي. يا مصر، حبيبتي يا مصر، يا مصر المنى، فداكي أنا، وبنهتف بأسمك ونادي، يا مصر عظيمة، يا بلادي، وأنتي ولا زيك في الدنيا، يا حبيتي يا مصر، بنحبك وبنحب ترابك، ونموت يا مصر ونحيا بك”.