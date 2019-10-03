تراند اليوم : اليوم – عرض “القطط” يعود لجمهوره على مسرح “ميامي”

تعود فرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح لإعادة تقديم عرضها الجماهيري الناجح ” القطط” ابتداء من اليوم الخميس، الساعة السابعة مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب يوميًا ماعدا الثلاثاء.

” القطط” تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف وقبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، والعرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، مريم البحراوي ، ديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبد العزيز، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغان صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.