نجمات عرب عانين من مرض سرطان الثدي

عانت بعض نجمات العالم العربي من مرض سرطان الثدي، بعضهن رحلن بعد معاناة طويلة معه وانتصاره عليهن، لكن أخريات انتصرن عليه ولا تزلن موجودات بيننا.

الصور تكشف نجمات عرب عانين من سرطان الثدي:

كشفت النجمة اللبنانية إليسا مؤخرًا عن معاناتها مع سرطان الثدي من خلال فيديو كليب أغنيتها الجديدة "إلى كل اللي بيحبوني"، وقد أهدته لكل من وقف بجوارها في رحلة علاجها من هذا المرض الخطير.

ولم تكن إليسا هي أول فنانة عربية تعاني من سرطان الثدي، حيث سبقتها في ذلك الأمر العديد من الفنانات، ومنهن من نجحن في هزيمته، ومنهن من خسرن المواجهة معه.

فقد أصيبت الفنانة الكويتية هند البلوشي بسرطان الثدي عام 2015، وقد أمضت عامين كاملين وهي تصارع هذا المرض في مستشفيات لندن، حتى تماثلت للشفاء عام 2017.

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وعانت الفنانة السورية نورا رحال من مرض سرطان الثدي عام 2007، إلا أنها لم تستسلم للمرض، وحاربته بشجاعة، وخضعت لعمليات الترميم بعد استئصال الثدي والتي استمرت لمدة عامين ونصف.

لعدة سنوات، عانت المطربة المغربية رجاء بلمليح من سرطان الثدي، وتلقت العلاج لفترة، وظنت أنها هزمته، فاستأنفت نشاطها الفني، إلا أنه عاد ليهاجمها مجددًا، لترحل عن عالمنا عام 2007.

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