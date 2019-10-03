هازال كايا بأجمل إطلالاتها في أسابيع الحمل الأخيرة

تستعد الممثلة التركية هازال كايا لإنجاب مولودها الأول من زوجها المخرج علي أتاي، وقد أعلنت أنه مولود ذكر.

هازال لم تغب عن الفعاليات الفنية من مؤتمرات وندوات واحتفالات ومهرجانات، وبدت أنيقة في حملها، رغم اكتسابها وزناً زائداً.

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يذكر أن هازال وعلي تزوّجا يوم 6 فبراير الماضي، بحفل ضخم في فندق "فيرمونت كوازار اسطنبول".

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وكانت العروسان قد تعارفا قبل خمس سنوات، ونشأت بينهما قصّة حبٍ جميلة، فأعلنا خطوبتهما نهاية العام الماضي.

أما فستان هازال فكان من تصميم صديقتها أوزغور ماسور، وقد قالت هازال إنها منذ كانت في الـ17 من عمرها وعدت صديقتها أنها سترتدي فستان زفاف من تصميمها.

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وقد أشرفت هازال بنفسها على تنظيم حفل زفافها واهتمت بكافة التفاصيل، بما فيها قائمة المدعوين، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من المشاهير منهم المنتج مصطفى أوسلو، والممثل إيركان صابان، وهاندة يلماز، وأليف ديلكاتش.

يذكر أن العروسين لم يسافرا في شهر عسل بسبب انشغالهما بأعمالهما الجديدة، وكان من المقرر أن يسافرا في الصيف لقضاء شهر عسل مؤجل إلا أن الحمل ألغى مشاريعهما.