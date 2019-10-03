شاركت الفنانة إليسا بصفتها ناجية من سرطان الثدي، في حملة لتوعية السيدات على ضرورة الفحص المبكر لسرطان الثدي، ضمن الحملة العالمية التي انطلقت مع بداية شهر تشرين الأوّل الجاري.
وكتبت إليسا عبر حسابها على "تويتر" تغريدة جاء فيها:
"تشرين الأول شهر التوعية من سرطان الثدي، قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي.".
إقرئي أيضًا:
بالصور: إليسا تردّ بعد انتقاد صورتها مع فارس كرم
وتابعت "إذا كنتي سيدة، راجعي الطبيب للفحص الدوري، وإذا في حولكن نساء، شجعوهن يخضعو للفحوصات المبكرة، ليكون الشفاء أسهل".
وختمت قائلة "كرمالِك... وكرمال كل اللي بيحبوكي".
إقرئي أيضًا:
سالم الهندي: لسنا طرفاً في أزمة اعتزال إليسا
يذكر أن إليسا شفيت تماماً من سرطان الثدي بسبب الكشف المبكر، وقد أكدت فحوصاتها أن امكانية عودة المرض اليها ضئيلة جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تشارك في حملة التوعية من سرطان الثدي: قصتي مصدر قوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.