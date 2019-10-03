إليسا تشارك في حملة التوعية من سرطان الثدي: قصتي مصدر قوتي

شاركت الفنانة إليسا بصفتها ناجية من سرطان الثدي، في حملة لتوعية السيدات على ضرورة الفحص المبكر لسرطان الثدي، ضمن الحملة العالمية التي انطلقت مع بداية شهر تشرين الأوّل الجاري.

وكتبت إليسا عبر حسابها على "تويتر" تغريدة جاء فيها:

"تشرين الأول شهر التوعية من سرطان الثدي، قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي.".

إقرئي أيضًا:

بالصور: إليسا تردّ بعد انتقاد صورتها مع فارس كرم

Advertisements

وتابعت "إذا كنتي سيدة، راجعي الطبيب للفحص الدوري، وإذا في حولكن نساء، شجعوهن يخضعو للفحوصات المبكرة، ليكون الشفاء أسهل".

وختمت قائلة "كرمالِك... وكرمال كل اللي بيحبوكي".

إقرئي أيضًا:

سالم الهندي: لسنا طرفاً في أزمة اعتزال إليسا

يذكر أن إليسا شفيت تماماً من سرطان الثدي بسبب الكشف المبكر، وقد أكدت فحوصاتها أن امكانية عودة المرض اليها ضئيلة جداً.