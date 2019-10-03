من هو الصحافي الذي هاجمه رامي عياش وما علاقة ناصيف زيتون؟

شنّ الفنان رامي عياش هجوماً قاسياً على الصحافي جوزيف طوق، الذي يشارك ضمن فريق "منا وجر" على شاشة MTV، والذي انطلق عرضه قبل أيام، بسبب أسئلته لضيف الحلقة الفنان ناصيف زيتون عنه. إقرئي أيضًا: نجمات عرب عانين من مرض سرطان الثدي فقد كتب رامي "أقول للصحفي مدّعي الرجولة والذي بتبدل لونه كالحرباية. محاولاتك لن تجدي نفعا بعد الآن ونواياك اصبحت مكشوفة للناس وعقدك وحقدك أصبحت واضحة. ليتك تهتم ببعض الأمور المفيدة بدل من سفاهة ثقافتك الزائفة بافتعال المشاكل بين الفنانين.". وختم قائلاً "أحب ناصيف زيتون". Advertisements تغريدة رامي عياش وكان مقدّم البرنامج بيار رباط، قد عرض على ناصيف تصريحاً لرامي قال فيه إنه لم يترك بصمة في الفن، فوافقه ناصيف مؤكداً أنه لا يزال حديث العهد بالفن، وأمامه وقت طويل، وأنه يحترم رامي وخبرته الطويلة، الأمر الذي دفع بجوزيف إلى مناقشته موحياً أنّ ما تركه ناصيف خلال سنوات يعادل ارشيف كبار المطربين. إقرئي أيضًا: فيديو رومانسي بين أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل يثير الجدل وكانت المشاكل بين رامي وجوزيف قد بدأت خلال حلول رامي ضيفاً على البرنامج، حيث هاجمه جوزيف بقسوة بسبب دوره في مسلسل "أمير الليل" وحصل ما يشبه التلاسن بينها، ومن وقتها لا يوفر جوزيف مناسبة لينتقد رامي.

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