حقيقة انفصال احمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل

بعد انتشار شائعات وجود أزمة بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته قرر الفيشاوي الرد على كل تلك الشائعات بنشر صورة جمعته بزوجته رآها الكثيرون رومانسية.

أحمد الفيشاوي يرد على شائعات خلافاته مع زوجته

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها في أحضان زوجته سيدة الأعمال ندى الكامل.

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واعتبر الكثيرون من محبي أحمد الفيشاوي ومتابعيه أن هذه الصورة أفضل رد على الكثيرين من مروجي شائعة انفصاله عن زوجته بعد الخلاف والمشادة الكلامية التي نشبت بينهما خلال مشاركتهما في فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي انتهت بعودة ندى الكامل للقاهرة قبل أحمد الفيشاوي بيوم وغادر الفيشاوي المهرجان في اليوم التالي لها.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي يقوم حالياً بالتحضير لفيلمه السينمائي الجديد "حجر أسكنر" الذي يشارك في بطولته كل من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنان أحمد داود والفنان اللبناني معتصم النهار. ومن المقرر أن يعرض الفيلم خلال العام المقبل، وسيتم تصويره بين القاهرة وإحدى الدول الأوربية.

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على ناحية أخرى يعرض لأحمد الفيشاوي حالياً بدور العرض السينمائي فيلم «ولاد رزق2»، الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وغادة عادل وخالد الصاوي وكريم قاسم وأحمد داود وإياد نصار وباسم سمرة ومجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين ظهروا بالعمل كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين وسيد رجب ويسرا وماجد المصري والفنانة السورية أصالة زوجة مخرج العمل طارق العريان.