بعد ظهورها بإطلالة جريئة نجل غادة عادل: إيه ده يا ماما!

شارك عبدالله الهواري، نجل الفنانة غادة عادل، أصدقاءه ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصورة لوالدته الفنانة غادة عادل في شبابها، وبجانبها صورة لها من الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي شاركت في فاعلياته خلال الأيام الماضية، وعلق نجل غادة عادل على الصور وسخر قائلاً: «إيه اللي حصل يا ماما»، لتنهال عليه الكثير من التعليقات التي انتقدت سخريته من والدته.

غادة عادل قامت بالرد على نجلها وقالت «ليه يا زمان مسيبتناش أبرياء صغيرين».

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يشار إلى أن غادة عادل أثارت خلال الأيام الماضية ضجة كبيرة بسبب إطلالتها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ووصفها الكثيرون بالجريئة، وطالب الكثيرون من محبي غادة عادل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تختار إطلالتها بعد ذلك، وأن الجمهور لم يتعود على هذه الإطلالات الجريئة منها.

وانتهت غادة عادل من تصوير كافة مشاهد مسلسلها الجديد «مملكة إبليس» التي تشارك في بطولته بجانب الفنانة رانيا يوسف وكريم قاسم، وسلوي خطاب وأحمد داود وإيمان العاصي، وكان من المقرر أن يخوضوا به السباق الرمضاني الماضي ولكنه تأجل في اللحظات الأخيرة.

ويعرض لغادة عادل حالياً فيلم ولاد رزق2 الذي حقق ما يقرب من 90 مليون جنيه، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف.

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