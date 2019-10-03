كندة علوش: زوجي من يختار إطلالاتي وهذه الألوان التي يفضلها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنانة كندة علوش، من الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي شارك في فاعلياته مجموعة كبيرة من نجوم الفن بمصر والدول العربية والعالم أيضاً.

وتألقت كندة علوش خلال المهرجان بإطلالاتها المميزة للغاية، وظهرت كندة علوش وهي تتحدث عن إطلالتها لإحدى الكاميرات، وكشفت من خلال هذا المقطع أن زوجها الفنان عمرو يوسف هو من يقوم دائماً باختيار الإطلالات التي تظهر بها في المناسبات العامة والخاصة، وأضافت كندة علوش أن عمرو يوسف يحب اللونين الأسود والكحلي، ويحب أن يجمع بينهما في ملابسه، فدائماً ما آخذ رأيه في ملابسي، وأقتنع دائماً بوجهة نظره وذوقه.

جدير بالذكر أن كندة علوش قد ظهرت مؤخراً في إحدى الدول الأسيوية مع زوجها عمرو يوسف في إجازة ومعهم ابنتهم حياة، التي لم تكمل عامها الأول، وحرص عمرو يوسف وكندة علوش إخفاء ملامح ابنته تماماً.

ويعرض لعمرو يوسف حالياً فيلم ولاد رزق 2، الذي يقوم ببطولته أحمد عز وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود وأحمد قاسم، وخالد الصاوي ومحمد ممدوح، وغادة عادل ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، الذين ظهروا كضيوف شرف، من بينهم يسرا وماجد المصري، وأصالة وسوسن بدر، وإياد نصار وسيد رجب، ومحمد لطفي وآسر ياسين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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