احمد فهمي يقطع شهر العسل ويترك هنا الزاهد وحدها لهذا السبب

حضر عدد كبير من نجوم الفن حفل توزيع جوائز كأس أنيرجي للدرما في دورته الثالثة، وقد حضر من النجوم الفنان أحمد فهمي، بيومي فؤاد، ماجد المصري، الموسيقار مصطفى الحلواني، حنان مطاوع، المنتج هشام عبدالخالق، محمد حفظي، أحمد خالد صالح، هنادي مهني، كريم عفيفي، إنجي أبو زيد وغيرهم من النجوم. وقد حصل أحسن ممثل محمد ممدوح «قابيل» كما حصدت أحسن ممثلة: حنان مطاوع «لمس أكتاف» اقرئي ايضا : صور نرمين الفقي تقف على رأسها داخل الجيم Advertisements أحسن ممثل دور أول كريم عفيفي عن مسلسل «ولد الغلابة» وعلي الطيب «قابيل» وحصلت على أحسن ممثلة دور ثانٍ أسماء أبو اليزيد «زودياك» كما حصل أحسن مسلسل كوميدي: «بدل الحدوتة تلاتة» وجاءت باقي الجوائز كالتالي: أحسن مسلسل: «زودياك» أحسن مسلسل كوميدي: «بدل الحدوتة تلاتة» أحسن ممثل أحمد السقا «ولد الغلابة» أحسن ممثلة دينا الشربيني «زي الشمس» أحسن ممثلة كوميدية: دنيا سمير غانم «بدل الحدوتة تلاتة» أحسن ممثل كوميدي: أحمد فهمي «الواد سيد الشحات» الذي اضطر لقطع شهر العسل من أجل استلامه الجائزة.. وحصلت على جائزة أحسن ممثلة مساعدة: ريهام عبدالغفور «زي الشمس» وأحسن ممثل مساعد: ماجد المصري «زلزال» أحسن ممثلة صاعدة: «هنادي مهنى» أحسن ممثل صاعد: أحمد خالد صالح «زودياك»، أحسن مخرج محمد سامي «ولدالغلابة» أحسن سيناريو: محمد المعتصم ومنة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية «زودياك» أحسن مدير تصوير: حسام حبيب «بدل الحدوتة تلاتة» أفضل ديكور حصلت عليه هند حيدر «زودياك» أحسن موسيقى تصويرية: مصطفى الحلواني «حكايتي» أحسن تتر: كارمن سليمان «حكايتي».

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