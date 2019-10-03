هجوم رجل مسلح بسكين على مقر شرطة في باريس

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كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 04:57 مساءً - تعرض مقر للشرطة الفرنسية في وسط العاصمة الفرنسية باريس لهجوم من قبل رجل مسلح بالسكين ظهر اليوم الخميس .
وذكرت وكالة ” سكاي نيوز العربية ” أن الهجوم وقع في مديرية شرطة باريس وهو المقر الأمني الرئيسي بالمدينة .
كما كشف مصدر أمني ل ” سي إن إن ” أنه من المعتقد أن القائم بالهجوم هو رجلا من رجال الشرطة كان يعمل ضابطا إداريا لدى الشرطة الفرنسية لمدة 20 عاما .. فيما لم تعرف دوافع الهجوم .
وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص من بينهم منفذ الهجوم بعد أن اطلقت الشرطة النار عليه وإصابة آخرون بإصابات خطيرة .
وتوجه وزير الداخلية الفرنسي ” كريستوف كاستانير ” إلى موقع الحادث فور وقوعه .. كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة .
وقالت هيئة النقل العام في باريس عن إغلاقها لمحطة مترو ” سيتي ” القريبة من موقع الهجوم كإجراء احترازي ولأسباب أمنية .
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