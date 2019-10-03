كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 04:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على مقعي ” تويتر ” و ” فيس بوك ” صورة لحفيدة الفنانة المصرية ” نادية لطفي ” . وانتشرت الصورة بشكل سريع ولاقت إعجابا كبيرا من جانب متابعي مواقع التواصل والذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأنوثتها . كما جاءت تعليقاتهم حول وجه الشبه الكبير بين الفنانة نادية لطفي وحفيدتها وبإن الحفيدة نسخة طبق الأصل منها . فجاءت التعليقات مثل : ” شكل الحلاوة عندكو بالوراثة ” و ” حلوة ماشاء الله زى جدتها ” و ” فيها شبه كبير من جدتها ” و ” أنوثة طاغية وجمال ماشاء الله ” .

Advertisements

loading...

كانت هذه تفاصيل خبر صورة لحفيدة ” نادية لطفي ” تشعل مواقع التواصل الإجتماعي .. والجمهور : الحلاوة عندكو بالوراثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.