كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 04:57 مساءً - كشفت صحيفة ” الشرق الأوسط ” عن إعلان الإدارة العامة المختصة بالتجنيد في وزارة الدفاع السعودية قرارها بفتح باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لحاملات مختلف المؤهلات .
ولأول مرة يسمح للنساء بالحصول على الرتب العسكرية التي تتدرج من جندي أول ، عريف ، وكيل رقيب إلى رقيب في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة .
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية السعودية 2030 التي تدعو إلى تمكين المرأة .
وصرح العميد ” ركن حسن الشهري ” مدير مركز عمليات الدفاع الوطني في وزارة الدفاع السعودية سابقا أن دخول النساء في أهم وزارة سيادية بالمملكة هي خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف المملكة .
كما أكد على وجود مجالات واسعة في الوزارة ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فارق في مواقعهن .. وأن نجاح مشروع التمكين سيكون من دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحيانا ” .
يذكر أن دخول العنصر النسائي الحياة العسكرية لا يعد جديدا لكنه يجري للمرة الأولى بالنسبة لقطاعات القوات المسلحة السعودية بأفرعها الأربعة عبر رتب عسكرية .
ودخلت المرأة السعودية العام الماضي برتب في أجهزة الأمن العام إضافة إلى أعمال التفتيش والجمارك والحراسات الأمنية .
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. الجيش السعودي يبدأ في تجنيد النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.