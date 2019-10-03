لأول مرة .. الجيش السعودي يبدأ في تجنيد النساء

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 04:57 مساءً - كشفت صحيفة ” الشرق الأوسط ” عن إعلان الإدارة العامة المختصة بالتجنيد في وزارة الدفاع السعودية قرارها بفتح باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لحاملات مختلف المؤهلات .

ولأول مرة يسمح للنساء بالحصول على الرتب العسكرية التي تتدرج من جندي أول ، عريف ، وكيل رقيب إلى رقيب في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الاستراتيجية والخدمات الطبية للقوات المسلحة .

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية السعودية 2030 التي تدعو إلى تمكين المرأة .

وصرح العميد ” ركن حسن الشهري ” مدير مركز عمليات الدفاع الوطني في وزارة الدفاع السعودية سابقا أن دخول النساء في أهم وزارة سيادية بالمملكة هي خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف المملكة .

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كما أكد على وجود مجالات واسعة في الوزارة ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فارق في مواقعهن .. وأن نجاح مشروع التمكين سيكون من دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحيانا ” .

يذكر أن دخول العنصر النسائي الحياة العسكرية لا يعد جديدا لكنه يجري للمرة الأولى بالنسبة لقطاعات القوات المسلحة السعودية بأفرعها الأربعة عبر رتب عسكرية .

ودخلت المرأة السعودية العام الماضي برتب في أجهزة الأمن العام إضافة إلى أعمال التفتيش والجمارك والحراسات الأمنية .