متابعة بتجـــــــــــرد: اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته النجمة الإماراتية أحلام حيث كانت تتصفح حسابًا يعرض صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان على تطبيق “إنستجرام”، واكتشفت أن زوجها مبارك الهاجري أبدى إعجابه بإحدى إطلالاتها. وأعربت عن دهشتها وتوجهت إليه بالقول: “يا ويلك مني”. كما ضحكت مشيرة إلى أنه لن ير هذا الحساب ثانية. وسألت: “بو محمد شو هل حركات؟”، وأضافت: “إنت بالبيت؟ جاية”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام لزوجها بعد إعجابه بصورة كارداشيان: “يا ويلك منّي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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