هازال كايا في إطلالة لافتة مع زوجها من شهر حملها الأخير

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Geçtiğimiz sene çok şey öğrendim…Hızlandırılmış bir hayata güvenme ve teslim olma dersi gibi bir sene oldu açıkçası…Ölümler,hastalıklar,düğünler,doğumlar…”Hayat işte,her şey bizim için” demeyi zor da olsa öğrenmeye başladığım sene oldu bu…Ama hep çok şanslı hissettim kendimi.Varlığına her gün şükrettiğim ailem ve dostlarım,iyi ki bulduk birbirimizi de yarım kalmadım dediğim hayat arkadaşım,sevdiğim hep dağ gibi arkamda,sağımda solumdaydılar.Karnımda oğlumun tekmeleriyle,tarif edemediğim bir minnet duygusu,şükür ve mutlulukla üfledim doğum günü pastamı dün…Bunda senelerdir sevgisiyle,desteğiyle beni bir gün yalnız bırakmayan canımların çok büyük payı var.İnce ruhlu insanlar tarafından sevilmek büyük lütuf,hep söylerim.Yine gözlerim doldu mutluluktan sayenizde.Müthiş hediyeleriniz için,oğlum adına ve hayatına değdiğiniz herkes adına binlerce kez teşekkür ederim.İyi ki varsınız!Artık bi pandamız bile var birlikte,çıldıracağım!!

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