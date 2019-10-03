عمرو يوسف يكشف كواليس “المطاردة” في “ولاد رزق 2”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الفنان عمرو يوسف عن كواليس مشهد مطاردة السيارتين، الذي جمعه بالثنائي أحمد عز وإياد نصار، ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، المعروض حالياً في دور العرض المصرية والعربية.

وقال يوسف في تصريحات صحفية له، أنه يعتبر هذا المشهد من أصعب مشاهد الفيلم، خصوصاً أن المخرج طارق العريان صوّره ليلاً. وأضاف: “استعننا بمتخصصين في القيادة في بعض اللقطات، وتحديداً وقت عبور السيارتين منحنيات طرق، لأنها تستلزم السير بطريقة معينة تتماشى مع سرعتها. من هذا المنطلق، قررنا إعطاء العيش لخبازه وعدم المجازفة بقيادتنا للسيارات في جميع أجزاء المشهد”.

وأشاد يوسف بمدير التصوير، مازن المتجول، لاتباعه تكنيك جديد في التصوير لأول مرة في مصر، وكذلك الأمر بالنسبة للمخرج طارق العريان، الذي وصفه بأنه واحد من أهم مخرجي السينما في مصر.

ويشارك في بطولة “ولاد رزق 2” أحمد داود وخالد الصاوي ومحمد ممدوح وكريم قاسم ونسرين أمين وباسم سمرة وضيوف الشرف يسرا وغادة عادل وماجد المصري وأصالة، من تأليف صلاح الجهيني.