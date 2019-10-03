الـ”ام تي في” تُطلق شبكة برامجها الجديدة في احتفالية مميّزة – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: إعتادت الـMTV أن تجمع أهل البيت والصحافة وشركاءها عند كل محطة جديدة. زحمة في أروقة MTV وStudiovision سٌجلت نهار الأربعاء 2 تشرين الأول 2019 لإطلاق شبكة برامج الـMTV للعام 2019-2020.

لم تشأ الـMTV ان يكون إطلاق شبكة برامجها عادياً مع إنضمام وجوه جديدة إلى العائلة. توافد نجوم المسلسلات التي تحضرت للموسم الجديد و منتجوها إلى مبنى Studiovision في النقاش وأعلنت الـMTV أن للدراما مساحة كبيرة هذه السنة على شاشتها فهي ستعرض يوميا مسلسلات متنوعة.

الـMTV معكن 7/7! بهذه الكلمات أطلق رئيس مجلس إدارة الـMTV وStudiovision ميشال المر شبكة برامج المحطة للعام 2019-2020 و أكد أن الشبكة الجديدة هي نوع من التحدي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان و أكد على إستثماره المستمر في البلد و إصراره على المتابعة.

أعلن ميشال المر عن شعار البرمجة الجديدة و هو 7/7 ، فالـMTV ستقدم للمشاهدين برامج متنوعة طيلة الأسبوع، منذ ساعات الصباح الأولى حتى آخر الليل وكلها من إنتاج محلي من أعداد وتنفيذ أبناء المحطة كما اعرب عن سروره للاحتفال بكل منعطف مع أهل الصحافة التي تجمعهم بالـMTV المهنة ذاتها، بمشقاتها وبريقها.

التعريف عن شبكة البرامج كان سريعاً وفي خطوة لم نعتدها ظهر كل اعلامي مع فريق عمل برنامجه، على المسرح والبداية كانت مع الإعلامي جو معلوف فأطل مع فريقه لأول مرة … وأصبح للحرية مساحة جديدة بوجه الفساد و الجوع و الفقر، “بالوكالة” عن المواطنين مساء كل إثنين. كما تم الكشف عن برومو برنامج معلوف الجديد.

أطل فريق “منا وجر” على المسرح و أعلن إنطلاقة موسمه الخامس بعدما أثبت نفسه لأربعة مواسم والعودة تحمل تغييرات كثيرة ووجوهاً جديدة. بيار رباط و شركاؤه سيطلون مساء كل ثلاثاء على المشاهدين ليقدموا نقداً أسبوعياً لكافة البرامج التي عرضت بحضور ضيوف مميزين.

بعد غياب البرامج التثقيفية عن الشاشات المحلية عادت الإعلامية ناديا بساط بموسم ثالث من برنامج المسابقات “مين بيعرف” مساء كل أربعاء بعد نجاح الموسم الأول والثاني. أطلت ناديا و فريق البرنامج على الحضور و أعلنوا عن انطلاق موسم ثالث من النجاح و المنافس.

أطل الإعلامي مرسال غانم الى جانب فريق عمل صار الوقت، فريق متجانس ومتخصص ينبض بالاندفاع ومعهم يضيء مرسال على ملفات الساعة ويحاور صانعي السياسة أسبوعياً مساء كل خميس.

أطل عادل كرم و فريق “بيت الكل” الممثل عباس جعفر و أديل جمال الدين والمنتج طارق كرم والمخرج ناصر فقيه وفريق الاعداد فاعلنوا انطلاقة “بيت الكل” الذي يدخل أسبوعيا بيوت المشاهدين. زوار “بيت الكل” كثر و ضيوف عادل كرم يزورونه أسبوعياً بجلسة لا مثيل لها!

ولّع “طوني بارود” المسرح كعادته، دخل برفقة فريق العمل و فرقة الدبكة على وقع الزجل إحتفالاً بإطلاق برنامجه الجديد الذي تكّتمت الـMTV عن إعلان تفاصيله و لكنه حجز مكانه ليل السبت.

أطلت الإعلامية كلود هندي و فريق “تحقيق” أمام عائلة الـMTV و الصحافيين لإطلاق الموسم الجديد من “تحقيق” بعد إستمراره 15 سنة من نجاح لنجاح و مستوى عال إستطاعت أن تحافظ عليه طيلة السنوات الماضية.

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أطلت الإعلامية غادة عيد مع فريق “بدا ثورة” على المسرح بإعلانها عن الإستمرار في الثورة و النضال ضد الفساد، غادة عيد ستفتح مساء كل سبت ملفات إنمائية و إدارية و تسلط الضوء على وجع الناس و معاناته.

يكلل سمير يوسف نجاح “عاطل عن الحرية” بموسم جديد، أطل مع فريق عمله على وقع أغنية برنامجه الجديدة بصوت الفنان معين شريف التي تتحدث عن معاناة السجناء في لبنان و سيستمر بنقل صوت المساجين وتجاربهم من خلف القضبان.

الإعلامي رياض طوق الذي إشتهر بالوثائقيات التشويقية، أعلن عن موسم جديد من برنامج اللائحة السوداء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

تجدد الـMTV بعد 22 سنة برنامج المسابقات الأشهر في لبنان “خليك معنا” واعلن محمد قيس عن إنضمامه إلى شبكة برامج الـMTV لعام 2019-2020 مع الكثير من المسابقات و التسلية و الضحك.

“Dancing With The Stars” ظاهرة فنية راقية اطلقتها الـMTV على الشاشات العربية في السنوات الماضية، أعلن وسام بريدي و أنابيلا هلال عن انطلاق الموسم الجديد من “الرقص مع النجوم” بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم ميرا سماحة، ربيع نحاس، مازن كيوان و دارين بينيت.

للدراما الحصة الأكبر في الموسم الجديد، ستعرض الـMTV في شبكة برامج 2019-2020 أربعة أعمال درامية من إنتاج لبناني ، مسلسل “بردانة أنا” الذي إنطلق في الأيام الماضية من إنتاج NMPRO للمنتج نديم مهنا كما يعود مسلسل “ما فيي” بجزئه الثاني ، إنتاج Sabbah Media للمنتح صادق الصباح وهو من بطولة فاليري أبو شقرا ومعتصم النهار.

“حادث قلب”، إنتاج G8 production للمنتجة مي أبي رعد.

بلحظات تحولت الأجواء إلى ميلادية بإمتياز ووزّع “المغلي” احتفالاً بولادة المسلسل الميلادي القادم “عَ إسمك” ، إنتاج MTV Originals وهو يضم فريق عمل مسلسل “أم البنات” كما ستعرض الـMTV يوميا مسلسلا تركيا حطم لاارقام القياسية في تركيا بعنوان “إمرأة”.

كلمة الختام كانت للمدير العام للـMTV السيد كارل المر الذي أعرب عن سروره بالحضور الذي اجتمع في الMTV اليوم وشكر أهل الصحافة كما شكر شقيقه ميشال المر الذي لولاه لما حافظت الـMTV على استمراريتها وفي كلمته شدد المدير التنفيذي للـMTV حبيب غبريل على أن للمشاهد أهمية كبيرة لدى الـMTV فالهدف الأول هو إختيار برامج تثقيفية وبرامج تعنى بالذوق العام. شرح حبيب غبريل أن برامج الـMTV ليست فقط مسائية فهي ترافق المشاهدين مع إنطلاقة نهارهم من الصباح الباكر مع برنامج “Alive” وصولا إلى برنامج “الحل عنّا” ظهرا الذي يعنى بالبلديات ويؤمن التواصل المباشر مع المواطن لحل مشاكله و أعرب عن إيمان الـMTV بالرياضة اللبنانية و تحديدا كرة القدم التي تنفرد MTV بعرضها باشراف الاتحاد اللبناني لكرة القدم. كما أعلن بفخر عن الإتفاقية بين MTV Originals و الكاتبة كلوديا مرشليان و الكاتبة و الممثلة كارين رزق الله و أمل أن يستمر هذا التعاون وأن يتكلل بنجاحات كثيرة.