يسرا تُصرّح: أنا حزينة

متابعة بتجـــــــــــرد: ظن جمهور الفنانة المصرية يسرا أنها تجاوزت أحزانها على وفاة والدتها بعد حضورها لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي قبل أيام.

لكن يسرا أكدت في تصريحات صحفية لها، أن الحزن ما زال يعتصر قلبها على رحيل أمها قائلة: “أنا مش أنا، وبحاول على قد ما بقدر”.

وأوضحت الفنانة أن حضورها لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي كان دعماً له، باعتبارها ممن شهدوا لحظة ولادته منذ 3 سنوات.

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وأكدت أن المهرجان يتطور من دورة لأخرى، ويشهد مشاركة أفلام جيدة المستوى ويحضره كوكبة من النجوم المصريين والعرب والأجانب.

يذكر أن والدة يسرا قد وافتها المنية منذ ما يزيد عن شهرين.