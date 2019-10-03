- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: ظن جمهور الفنانة المصرية يسرا أنها تجاوزت أحزانها على وفاة والدتها بعد حضورها لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي قبل أيام.
لكن يسرا أكدت في تصريحات صحفية لها، أن الحزن ما زال يعتصر قلبها على رحيل أمها قائلة: “أنا مش أنا، وبحاول على قد ما بقدر”.
وأوضحت الفنانة أن حضورها لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي كان دعماً له، باعتبارها ممن شهدوا لحظة ولادته منذ 3 سنوات.
وأكدت أن المهرجان يتطور من دورة لأخرى، ويشهد مشاركة أفلام جيدة المستوى ويحضره كوكبة من النجوم المصريين والعرب والأجانب.
يذكر أن والدة يسرا قد وافتها المنية منذ ما يزيد عن شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تُصرّح: أنا حزينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.