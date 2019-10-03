هشام حداد يكشف عن مفاجآت الموسم الجديد من “لهون وبس”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم الكوميدي هشام حداد رسميًا عن عودة برنامجه “لهون وبس” بموسم جديد ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI.

وكشف هشام حداد عن مفاجآت عدّة سيحملها الموسم الجديد من البرنامج، في الشكل والمضمون، من ديكور الإستوديو وصولًا إلى مضمون الحلقات فكتب عبر حسابه على “تويتر”: ” اول حلقة بالموسم الخامس هالتلاتا ٩:٣٠… ديكور رائع و مضمون جديد و كبير لدرجة ما في مجال لضيف بحلقة مدتا ساعتين من الوقت… اكبر تحية لفريق الاعداد بلهون و بس اللي بعيد كتير عن ايا فريق…”.

وأشار هشام حداد إلى أن البرنامج سيتم نقله في نفس توقيت عرضه عبر أثير إذاعة Fame FM في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن هشام حداد كان قد اختتم الموسم الماضي من البرنامج مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في حلقة مميّزة جدًا حققت أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية عبر الشاشات في لبنان.

ومن المعروف أن برنامج “لهون وبس” يعتبر من أنجح البرامج الترفيهية في لبنان وقد حقق جماهيرية واسعة في البلدان العربية والأجنبية على حدا سواء.