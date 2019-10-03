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إعلاميون إماراتيون يوجهون رسائل لهزاع المنصوري تزامنا مع عودته

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه إعلاميون إماراتيون عبر "العين الإخبارية" رسائل إلى هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي الذي يستعد للعودة إلى الأرض، الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول، بعد 8 أيام قضاها على متن محطة الفضاء الدولية.

ومن المتوقع أن تهبط مركبة "سويوز إم إس 12" التي تقل المنصوري ورائدي الفضاء الأمريكي نيك هاج والروسي أليكسي أوفشينين، في منطقة سهلية تقع جنوب شرق مدينة جيزكازجان وسط كازاخستان.

وتحدّث المنصوري إلى مجموعة من رؤساء ومديري التحرير والإعلاميين لعدد من الصحف والقنوات المرئية والمسموعة، الأربعاء، في مؤتمر صحفي نظّمه مركز محمد بن راشد للفضاء.

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