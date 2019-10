نتفليكس تستعد لـ"الهالوين" بـ7 أعمال.. أبرزها عودة "بريكنج باد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شبكات البث الإلكتروني، وعلى رأسها نتفليكس، مع اقتراب شهر أكتوبر/تشرين الأول، لإحياء "الهالوين" بمجموعة متنوعة من العروض.

ومن المقرر أن تقدم نتفليكس عروضا متنوعة هذا الشهر، أغلبها الرعب؛ لإرضاء عشاق "الهالوين"، يستعرضها موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي في التقرير التالي.

1- "فم كبير" Big Mouth



يصدر الموسم الرابع من المسلسل "فم كبير" 4 أكتوبر/ تشرين الأول، ويدور في إطار كوميدي-درامي عن معاناة مجموعة من المراهقين مع التغيرات الانتقالية التي تحدث لهم في هذه المرحلة.

2- "في العشب الطويل" In the Tall Grass

فيلم رعب مبني على إحدى روايات كاتب الرعب الشهير ستيفن كينج، ويبث على شبكة نتفليكس 4 أكتوبر/تشرين الأول، ويتناول قصة صبيين يتجولان في حقل من العشب الأخضر إلا أنهما يضلان طريق العودة.

3- "بيكي بليندرز" Peaky Blinders





تعرض شبكة نتفليكس الموسم الخامس من مسلسل "بيكي بليندرز" حصريًا 4 أكتوبر/تشرين الأول، ويدور حول عصابة من المجرمين تصارع لبقائها على القمة.

4- "الكامينو" El Camino: A Breaking Bad Movie



واحد من أكثر عروض نتفليكس انتظارا هذا الشهر، وهو فيلم مقتبس عن مسلسل "اختلال ضال" Breaking Bad.

ولا تتوفر معلومات بشأن الأحداث التي يدور حولها العمل، إذ حرصت نتفليكس على إبقائها سرا، لكن المعروف أنه سيطرح 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتضمن مفاجآت تُكمل أحداث المسلسل.

5- "إيلي" Eli



من أفلام الرعب التي تستعد نتفليكس لطرحها بالتزامن مع احتفالات "عيد الهالوين"، ومن المقرر أن يصدر 18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويتناول قصة صبي يتلقى علاجا لمرض يهدد حياته بسبب منزل مسكون.

6- "لوندرومات" The Laundromat



يتناول الفيلم قصة أرملة تحقق في قضية احتيال ضريبي تقودها إلى مدينة بنما، ويطرح 18 أكتوبر/تشرين الأول، بطولة نجوم كبار منهم: جاري أولدمان، ميريل ستريب، وشارون ستون، وتطمح نتفليكس لأن تنافس به في حفل الأوسكار المقبل.

7- "دولوميت هو اسمي" Dolemite Is My Name

يطرح العمل 25 أكتوبر/ تشرين الأول، من بطولة أيدي مورفي، ويصنف كفيلم سيرة ذاتية، ويجسد البطل دور المخرج الشهير رودي راي مور.