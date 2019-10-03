"جاردن جلو" بدبي.. رحلة في عالم المغامرات والخيال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتحت بلدية دبي، الثلاثاء، الموسم الـ5 لحديقة دبي المتوهجة "جاردن جلو" بحديقة زعبيل، تحت شعار "العودة للطبيعة".

وتعد "جاردن جلو" أول حديقة مضيئة في العالم، وتضم أكبر حديقة للمنحوتات الثلجية المضاءة في منطقة الشرق الأوسط وحديقة للديناصورات وتحتوي على أكثر من 100 ديناصور متحرك، إضافة إلى إطلاق الحديقة السحرية لأول مرة في هذا الموسم الجديد.

واستطاعت "دبي جاردن جلو" من خلال مواسمها الأربعة السابقة أن تكون واحدة من أبرز المشاريع الترفيهية في المنطقة ووجهة عائلية شهيرة في دبي، وذلك من خلال تفردها بطابعها الخاص والمختلف، حيث تجسد هذه الحديقة رؤية دبي في توفير الوجهات الترفيهية والسياحية التي تجذب أنظار الجمهور والسياح.

وتجمع الحديقة بين عجائب العالم أجمع تحت سقف واحد، حيث تأخذ الزائر في رحلة شاملة إلى معالم ومواقع مختلفة عبر القارات، حيث يجد الزائر نفسه تارة في زيارة لمحمية "ماساي مارا" الطبيعية بكينيا الزاخرة بالحيوانات البرية من نمور وغزلان، وتارة أخرى في حديقة لأزهار الزنبق ذات الألوان الجذابة والفراشات الملونة.